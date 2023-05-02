Süper Lig'in güçlü ekipleriden Beşiktaş, depremzedeler için Azerbaycan'da dostluk maçına çıkacak. Yardım kapsamında oynanacak olan mücadelede rakip, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK olacak.

Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında 13 Mayıs Cumartesi günü Tevfik Behramov Stadyumu'nda Azerbaycan'ın Sabah FK ekibiyle dostluk maçında karşılaşacak.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK ile dostluk maçında karşılaşacak. 13 Mayıs Cumartesi günü Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 18.00'de başlayacak.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.