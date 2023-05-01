Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek puanını 65'e yükseltti.
Beşiktaşlı Salih Uçan'dan olay açıklama! "Galatasaray'ın orta sahası..."
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadelede 1-0 geriye düşse de, maçı 3-1 kazanmasını bildi. Kara Kartal'da Salih Uçan, galibiyet sonrası olay açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Derbide Icardi'nin 20. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 35. dakikada Romain Saiss, 58. dakikada Amir Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle Galatasaray'a şampiyonluk yarışında darbe vurdu.
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte bu sezonki 2. derbi galibiyetini aldı.