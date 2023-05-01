VODAFONE PARK'TA YİNE DERBİ KAYBETMEDİ

Vodafone Park'ta oynadığı derbi maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray'ı da mağlup ederek serisini sürdürdü. Dolmabahçe'de Galatasaray'ı 7 kez konuk eden Beşiktaş, rakibini 6. kez mağlup etti.