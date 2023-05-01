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Beşiktaş Galatasaray maçı sonrası Salih Uçan'dan olay açıklama! "G.Saray'ın orta sahası..."

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadelede 1-0 geriye düşse de, maçı 3-1 kazanmasını bildi. Kara Kartal'da Salih Uçan, galibiyet sonrası olay açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

01 Mayıs 2023 | 16:30
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