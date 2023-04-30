Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Dev derbiden sonra siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Maçtan evvel konuştuk. Muhteşem bir ambiyans vardı. Saha dolu, tıklım tıklım. Üst kaliteli oyuncuları var rakibin. Çok istekliydik. Çıkarken çok top kaybı yaptık. İlk dakikalarda düşündüğümüz oyunu oynayamadık. Rakip de bir hata yapmadı. Bir hatamız, bir şut ve bir gol oldu. Ondan başka şutları yok zaten. Daha fazla goller bulabilirdik.

Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor demiştim. Yeterli mi, değil. Neredeyiz ve nereye gideceğimizi seçmemiz gerekiyor. Bugün bir tık daha üzerine çıktığımızı gördüm. Herkesin iyi niyetli çalıştığını gördüm. Bunu sürdürmemiz lazım. Bunun üstüne daha fazla koymamız gerekiyor. Demek ki oynayabiliyoruz.

Ben, beni sevmeseler bile herkes için bir şeyler yapmayı düşünen ama sevenlere de cevap vermek isteyen biriyim. Mahcup olmamak için çok çalışmalıyım. Sizi biri seviyorsa ve bir adım atıyorsa, sizin birkaç adım atmanız gerekiyor.