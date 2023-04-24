Şu an boşta olan James Rodriguez; Real Madrid, Porto, Monaco, Bayern Münih, Everton gibi takımların formasını terletti. Kariyerinde toplam 453 karşılaşmaya çıkıp 120 gol, 147 de asist üreterek toplamda 267 gole direkt etki etmiş oldu. Milli takımda da 90 karşılaşmada çıkarken 26 gol kaydetti.

EZELİ RAKİPLER DE PEŞİNDE

Kolombiyalı yıldız futbolcunun ismi daha önce sık sık G.Saray ve F.Bahçe ile anılmıştı. Rodriguez kanatlarda da görev yapabiliyor. Beşiktaş, oyuncunun olası transferi halinde ezeli rakiplerine de çalım atmış olacak.