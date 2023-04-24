Uzun süredir adı gündemde olan ve Galatasaray'ın da ilgilendiği James Rodriguez konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Oyuncuyla yakın temasta olan Beşiktaş için Brezilya basınından da iddialar geldi.
Brezilya basınından flaş iddia! James Rodriguez'in en ciddi talibi Beşiktaş
Gelecek sezonun planlamasına başlayan Beşiktaş, kısa süre önce Olympiakos ile sözleşmesini fesheden James Rodriguez ile ilgileniyor. Kolombiyalı ismi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a, Brezilya basınından müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Oyuncunun gelecek sezon siyah beyazlı formayı giyeceği belirtildi. Fotomaç'ın CNN Brasil'den derlediği haberde 31 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara ile Botafogo'nun ilgilendiği vurgulanarak "Ancak Botafogo'nun bu hayali gerçekleşmeyebilir.
Ona sahip olma konusundaki güven her geçen gün azalıyor. Bunun nedeni, oyuncunun Türkiye'den Beşiktaş'tan aldığı teklif" denildi.