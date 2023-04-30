Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, dev derbi öncesi konuştu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Hava güzel, ambiyans güzel. Güzel futbol için her şey var. Sevginin, saygının olduğu, kazananın da biz olduğumuz bir derbi bekliyoruz.

Büyük camiaların taraftarları büyük olunca da ilgi de fazla oluyor. Puan savaşlarının devam ettiği bir yarıştayız. Karanlıktan aydınlığa çıkmak için böyle bir maçı bekliyorduk. Her şey futbol oynamaya çok uygun. Kazananın biz olmasını diliyorum.