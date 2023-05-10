Kara Kartal'ın sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncuyla 2 sezon daha sözleşme uzatmak istediği ve Salih Uçan'ın yıllık 8 milyon TL olan maaşının da 15 milyon TL seviyesine çıkarılacağı belirtildi.

