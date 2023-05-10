Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlı ekibin, yıldız orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatmak istediği ve bu doğrultuda oyuncu ve menajeriyle temasa geçeceği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Salih Uçan konusunda flaş gelişme!
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Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlı ekibin, yıldız orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatmak istediği ve bu doğrultuda oyuncu ve menajeriyle temasa geçeceği öğrenildi.
Kara Kartal'ın sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncuyla 2 sezon daha sözleşme uzatmak istediği ve Salih Uçan'ın yıllık 8 milyon TL olan maaşının da 15 milyon TL seviyesine çıkarılacağı belirtildi.
Kariyerine Kara Kartal'da devam etmek isteyen Salih'in de sözleşme yenilemeye hazır olduğu ifade edildi.