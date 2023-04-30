Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası Emre Kocadağ konuştu
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ maç sonunda konuştu. Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Kocadağ'dan dikkat çeken sözler...
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Yayın Tarihi: 30.04.2023- 22:16 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023- 22:41
İŞTE KOCADAĞ'IN SÖZLERİ:
Bu lig adaletli değil! Biz hiçbir zaman 'Elimizde belge var, önce konuşuruz, sonra konuşuruz' yapmadık.
Süper Lig için UEFA'ya ya da neresi olursa başvuracağız. Bu konu cebimizde, unutmadık! Ligden çekilen takımların maçlarında 3 puan adil değil! Bunu bir kez daha gördük! Rakiplerimizin deplasman performansları da ortada. Gerekeni yapacağız.