Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman? Darüşşafaka Lassa - Beşiktaş Emlakjet karşılaşması saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında Darüşşafaka Lassa ile karşılaşacak. Zorlu mücadelenin yayına bilgileri aratılıyor. Peki Darüşşafaka Lassa - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Darüşşafaka Lassa'ya konuk olacak. Kritik mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan birisi de mücadelenin yayın bilgileri. Peki Darüşşafaka Lassa - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Darüşşafaka Lassa - Beşiktaş Emlakjet maçı 30 Nisan Pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Volkswagen Arena'da oynanacak maç BeinSports 5'ten canlı yayınlanacak.