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Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman? Darüşşafaka Lassa - Beşiktaş Emlakjet karşılaşması saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında Darüşşafaka Lassa ile karşılaşacak. Zorlu mücadelenin yayına bilgileri aratılıyor. Peki Darüşşafaka Lassa - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...