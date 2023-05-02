Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Bonservissiz gelecek
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarla ilgili flaş bir iddia orta atıldı. Kartal'ın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan o yıldızı istediği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 02.05.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlıların, Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen Brezilyalı sol bek Paulo Otavio'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Alman ekiplerinden Vfl Wolfsburg, 4 sezondur takımda forma giyen ve önümüzdeki haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Paulo Otavio ile yeni kontrat yapılmayacağını açıkladı.