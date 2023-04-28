Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Hedefteki isim ortaya çıktı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Listesinde birçok futbolcu bulunan Kartal'ın, flaş bir yıldız için devreye girdiği öğrenildi. Siyah beyazlıların transfer gündemine dair haberi ise ünlü gazeteci duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2023- 08:54 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023- 08:55