Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ümraniyaspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Ramazan Bayramı ve 23 Nisan'ı kutluyorum. Umarım bizim için bu maç üçüncü bir bayram olur. Sağlık olarak Onur Bulut'un hastalığı dışında bir sorunumuz yok. Bütün oyuncular hazır. Kimin ne zaman oyuna girdiği önemli değil, önemli olan görevini nasıl yapacağı. Güzel oynayıp, geçen haftaki kötü oyunun izlerini silerek kazanmak istiyoruz.