Beşiktaş sezon sonu itibarı ile Dele Alli ile yolları ayıracak, Alexandru Maxim'i de Gaziantep'e geri gönderecek... Bu bağlamda ofansif orta saha arayışlarını bir süredir devam ettiren siyah beyazlı takım, daha önce kontak kurduğu James Rodriguez için gaza bastı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: James Rodriguez teklifi hazır! Sunulacak rakam...
Son olarak Trabzonspor'la deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, bu sezon istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlılar gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, bonservisi elinde olan James Rodriguez'i gündemine aldı. Kara Kartal'ın Kolombiyalı oyuncuya sunacağı teklif de belli oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Kolombiyalı orta sahadan daha önce "Sezon sonu görüşürüz" sözünü alan Beşiktaş yönetimi, oyuncunun Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bir görüşme daha talep etti. Fotomaç'ın haberine göre; Ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilenmeye başladığı 31 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi Gestifute'den bu hafta içine randevu alındı.
'EVET' DEME İHTİMALİ YÜKSEK
Alınan bilgilere göre siyah beyazlıların rakam hazırlığını bitirdiği ve Rodriguez'e senelik 2.5 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme önereceği belirtildi. İmza parası olarak da 1.5 milyon euro civarında bir rakam teklif edileceği konuşuluyor. Beşiktaş'ın forvet arkası takviyesini James ile yapıp şimdiden bul bölgedeki sıkıntıyı çözmek istediği kaydedildi. Avrupa'dan beklediği teklifleri bir türlü alamayan ve piyasası oldukça daralan Kolombiyalı yıldızın da 'evet' deme ihtimalinin yüksek olduğu yorumları yapılıyor. James Rodriguez, forvet arkasının yanı sıra her iki kanatta da görev yapabiliyor.