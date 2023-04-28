Hollandalı genç yıldızdan flaş açıklama! Beşiktaş'a transferim...

Bu sezon iddiası azalan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalara başladı. Bir sonraki sezon için şampiyonluk iddiasını ortaya koymak isteyen siyah-beyazlı ekip Joey Veerman'a talip olmuştu. Hollandalı futbolcudan Beşiktaş transferi açıklaması geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2023- 09:38