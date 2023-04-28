Sezon başına şampiyonluk iddiasıyla başlayıp işler istediği gibi gitmeyen Beşiktaş, ihtimali azda olsa şampiyonluk iddiası devam ediyor.
Hollandalı genç yıldızdan flaş açıklama! Beşiktaş'a transferim...
Bu sezon iddiası azalan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalara başladı. Bir sonraki sezon için şampiyonluk iddiasını ortaya koymak isteyen siyah-beyazlı ekip Joey Veerman'a talip olmuştu. Hollandalı futbolcudan Beşiktaş transferi açıklaması geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.04.2023- 09:38
Bu sezonun yanı sıra gelecek sezonun planlamasını yapan sıyah-beyazlı ekip radarına Hollandalı bir futbolcuyu taktı.
Hollanda Eredivisie takımlarından PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman'a talip olan Kartal, yıldız oyuncuya teklif götürdü.