Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
28 NİSAN CUMA:
20.00 Alanyaspor - Ümraniyespor (Kırbıyık Holding) YAŞAR KEMAL UĞURLU
29 NİSAN CUMARTESİ:
16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) HALİL UMUT MELER
16.00 Konyaspor - Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) CİHAN AYDIN
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül) ZORBAY KÜÇÜK
19.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK
30 NİSAN PAZAR:
19.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Park) ALİ ŞANSALAN
1 MAYIS PAZARTESİ:
20.00 İstanbulspor - Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) METE KALKAVAN
SON DAKİKA: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'de 32. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan duyuruya göre, zorlu karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.04.2023- 12:10 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023- 12:20
Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak.