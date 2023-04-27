SON DAKİKA: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan duyuruya göre, zorlu karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2023- 12:10 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023- 12:20