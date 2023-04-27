Bu maçta şüphesiz tüm dikkatler iki takımın golcülerinde olacak. Bir yanda dünya yıldızı Mauro Icardi, diğer tarafta da üçüncü kez Beşiktaş'a dönen ve Siyah-Beyazlılar'ın yükselen grafiğinde önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar...