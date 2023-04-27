Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü Beşiktaş, evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek.
Çarpıcı derbi analizi! Vincent Aboubakar mı? Mauro Icardi mi? %1 fark var
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken son virajda büyük bir derbi oynanacak. Dev derbide Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Mücadelede kimin kazanacağı merak edilirken gözler hucüm oyuncularında olacak. Derbide Vincent Aboubakar ve Mauro Icardi'nin istatistikleri çok şaşırttı. İşte iki yıldız futbolcunun analizi... (BJK GS spor haberi)
İlk maçı 2-1 kazanan Sarı-Kırmızılılar, rakibini deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemezken, ev sahibi Kara Kartal ise lideri devirip zirve iddiasını sürdürmeyi planlıyor.
Bu maçta şüphesiz tüm dikkatler iki takımın golcülerinde olacak. Bir yanda dünya yıldızı Mauro Icardi, diğer tarafta da üçüncü kez Beşiktaş'a dönen ve Siyah-Beyazlılar'ın yükselen grafiğinde önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar...