James Rodriguez transferinde yeni gelişme! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği James Rodriguez ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız orta sahayla siyah beyazlıların yanı sıra birçok takım daha ilgileniyordu. Kolombiya basını, James transferindeki son durumu açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2023- 12:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023- 12:48