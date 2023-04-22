Ümraniyespor Beşiktaş maçı öncesi Umut Meraş konuştu!
Ümraniyespor Beşiktaş maçı öncesi Umut Meraş konuştu. İşte Meraş'ın maç öncesi sözleri...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.04.2023- 18:28
İŞTE MERAŞ'IN SÖZLERİ:
Bugün kritik bir maç. Rakibimizin pozisyonuna baktığımızda son maçları gibi görünüyor. Bizim için de önemli bir 3 puan. Önümüzde de ciddi bir derbi maçı var. Derbi öncesi hata yapmak istemiyoruz. Beşiktaş her maça 3 puan parolasıyla çıkıyor. Bu maçı kazanıp derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız.