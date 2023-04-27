Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'a transfer müjdesi! Sözleşmesi feshediliyor
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlı idareciler, gelecek yılın planlamasını yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda birçok futbolcuyla görüşmelerini sürdüren Kartal'a transferde müjdeli bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar yıldız futbolcudan istediği verimi alamamıştı.
İngiliz futbolcu, bu sezon çıktığı 17 maçta yalnızca 3 gol attı.