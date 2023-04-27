Ancak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak "Dele Alli, iyi niyetli bir oyuncu ama burada olmadı. Ceyhun beye (Kazancı) talimat verdim, ekonomisi uygun olursa, kulübe maddi olarak yük olmayacaksa, ben kendisi ile devam etmek isterim. Sıfır bonservisle oynamak istiyorsa gelsin şansımızı deneyelim dedim" ifadelerini kullanmıştı.