Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı olarak yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş' yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.