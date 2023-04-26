Beşiktaş - Galatasaray maçı kapalı gişe!
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesi bilet satışları kapandı. Beşiktaş-Galatasaray maçı ötam kapasite oynanacak.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.04.2023- 12:07
Bugün başlayan bilet satışları dakikalar içinde biterken yönetim, hem bilet satışları hem de maç günü ürün satışlarından önemli bir gelir hedefliyor.
Siyah-beyazlı yönetim hem derbiden büyük gelir elde etmeyi hem de taraftar gücüyle Galatasaray'ı yenip zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.