Süper Lig'de arka arkaya aldığı galibiyetlerle zirve yarışında adından söz ettirmeye başlayan Beşiktaş'ta Trabzonspor deplasmanına büyük önem veriliyor.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Alexandru Maxim kararı! Trabzonspor maçında...
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 5 maçlık galibiyet serisi bulunan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, 3 puanla ayrılıp serinin devam etmesini istiyor. Deneyimli çalıştırıcı ilk 11'de kimleri oynatacağını belirlerken, Alexandru Maxim konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcıları kadrodaki eksikleri de göz önünde bulundurarak planlarını hazırlıyor. Milliyet'in habaerine göre; Siyah-beyazlı teknik ekibin son dönemin formda isimlerinden Alexandru Maxim'i ilk 11'de görevlendirmesi düşünülüyor.
Ara transferde geldiği Beşiktaş'ta hep oyuna sonradan dahil olan tecrübeli orta saha oyuncusunun ilk kez Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Amir Hadziahmetovic'in sarı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda böyle bir değişiklik gerçekleşecek.