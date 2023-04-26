Sezonun flaş isimlerinden Fabio Borini ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar 32 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlerini hızlandı.
Beşiktaş'tan Fabio Borini hamlesi! Transfer böyle bitecek
Spor Toto Süper Lig'de 9 maçlık yenilmezlik serisi oluşturan Beşiktaş, ligin sonuna yaklaşırken transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlılar Vavacars Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona erecek Fabio Borini'yi isterken, transfer formülü ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Ara transfer döneminde transferi gerçekleşmeyen Borini için bu kez menajeriyle masaya oturulacak. Sözleşmesi haziranda sona erecek olan tecrübeli oyuncu için siyah-beyazlıların, herhangi bir bedel ödemeyecek olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor.
Fotomaç'ın haberine göre; yönetim, İtalyan yıldızı 1 milyon euro imza parası ödeyerek renklerine katmak istiyor. Borini, hücumun her bölgesinde forma giyebilen ve bu sezon ligin en etkili isimlerinden oldu.