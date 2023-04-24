BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kolombiya basınından flaş iddia! Beşiktaş'ın listesindeki James Rodriguez'e sürpriz talip

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen Beşiktaş, uzun zamandır James Rodriguez ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı ekip yıldız oyuncu için çalışmalarını sürdürürken, Kolombiya basınından flaş bir iddia geldi. Kartal'a transferde sürpriz bir rakip çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)