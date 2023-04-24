Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar 32. hafta karşılaşmasında ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
Bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Kara Kartal'da Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi.
Cezayirli yıldız Ümraniyespor maçında kasığında ağrı hissetti ancak maçı bu şekilde tamamladı. Geçtiğimiz günlerde kulüp doktorları kontrollerini gerçekleştirdi.
30 yaşındaki ismin Galatasaray derbisinde oynama ihtimalinin olmadığı belirtildi.