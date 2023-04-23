Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
James Rodriguez'den flaş transfer kararı! Beşiktaş...
Süper Lig'de Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Kartal, Kolombiyalı orta saha James Rodriguez'i gündemine almıştı. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcu, transfer durumuyla ilgili flaş bir karar verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Bu sezon ligi iyi bir noktada bitirmek isteyen Kartal, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Siyah beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu isimlerden birisi James Rodriguez'di.