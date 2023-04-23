James Rodriguez'den flaş transfer kararı! Beşiktaş...

Süper Lig'de Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Kartal, Kolombiyalı orta saha James Rodriguez'i gündemine almıştı. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcu, transfer durumuyla ilgili flaş bir karar verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)