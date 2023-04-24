Beşiktaş'ın son haftalardaki yükselen yıldızı Nathan Redmond, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle ilgili olarak, "Lig devam ederken karar vermiş değilim.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Nathan Redmond ile imzaya yakın! Tek engel...
Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi ile beraber form grafiği yükselişe geçen Nathan Redmond, performansı ile büyülüyor. Özellikle Fenerbahçe deplasmanında oyuna ikinci yarıda dahil olan yıldız isim, 1 gol ve 3 asist ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan İngiliz yıldız ile nihak tazelemek isteyen Beşiktaş'ın önünde tek engel kaldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.04.2023- 06:40
Önümüzde önemli maçlar var. Zamanımız var. Duruma bakacağız" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'tan 1.5 milyon Euro kazanan İngiliz sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz yaz sözleşmesini feshettiği Premier Lig takımı Southampton'dan da 700 bin Euro ücret alıyor.