BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Nathan Redmond ile imzaya yakın! Tek engel...

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi ile beraber form grafiği yükselişe geçen Nathan Redmond, performansı ile büyülüyor. Özellikle Fenerbahçe deplasmanında oyuna ikinci yarıda dahil olan yıldız isim, 1 gol ve 3 asist ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan İngiliz yıldız ile nihak tazelemek isteyen Beşiktaş'ın önünde tek engel kaldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2023- 06:40