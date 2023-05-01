Beşiktaş ile Kayserispor arasında bir süredir Onur Bulut krizi sürüyordu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ise geçtiğimiz günlerde konu hakkında kararını vermişti. Onur Bulut transferi hakkında konuştu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transferi olay olmuştu! Onur Bulut'tan flaş açıklama
Beşiktaş devre arasında Yukatel Kayserispor'dan 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Onur Bulut'u kadrosuna katmış ve bu transfer olay olmuştu. TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Kayserispor'un Onur Bulut'a açtığı davada oy birliğiyle oyuncuyu haklı buldu. Sarı-kırmızılılar Tahkim'e gitme kararı alırken, 29 yaşındaki futbolcudan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte o sözler... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
NELER OLMUŞTU?
Onur Bulut için Beşiktaş ve Fenerbahçe, oyuncuya devre arası öncesinde talip olmuştu. Bu süreçte sarı-lacivertliler, Kayserispor cephesiyle Mame Thiam transferinden kalan 1.6 milyon euro alacağını silip, üzerine 1.3 milyon euro da bonservis içeren toplam 2.9 milyon euroluk bir anlaşma sağladı.
Kayserispor, 28 yaşındaki sağ bek ile geçtiğimiz ay 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalarken, içeriğinde de 6 Şubat'a kadar Fenerbahçe'nin öncelikli hakkı olduğu, sonrasında ise herhangi bir kulübün 1 milyon euro çıkış bedeli ödemesi halinde futbolcunun tek taraflı sözleşmeyi sonlandırma hakkının bulunduğu kayda geçti.