Fanatik'in haberine göre; futbolcunun menajeri Elyasa Süme, Kayserispor ile olan dava süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Menajer Elyasa Süme, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda Kayserispor'un açtığı davanın Onur Bulut lehine karar verildiğini belirtti. Süme, karşı bir dava açma konusunda ise, "Şu an yurt dışındayım. Avukatlar değerlendirip ona göre bakacağız" ifadelerini kullandı.