Derbi öncesi transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray aynı isme talip

Spor Toto Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ile Galatasaray, 32. hafta maçında 30 Nisan Pazar günü kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesi iki ekiple ilgili flaş bir haber geldi. Ezeli rakiplerin sahada karşı karşıya gelmeden önce transfer kapışmasına girdikleri öğrenildi. İşte o yıldız ve ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)