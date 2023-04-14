Beşiktaş'ta İngiliz yıldız Dele Alli'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: İngiltere'den flaş Dele Alli iddiası! Everton...
Beşiktaş'ta sezon başında Everton'dan kiralanan Dele Alli'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, yıldız oyuncunun yeni sezonda da siyah beyazlı formayı giymesine yeşil ışık yakmıştı. İngiliz basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Geçtiğimiz günlerde Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, "Everton Dele Alli'yi bedelsiz olarak vermesi durumunda Beşiktaş'ta kalabilir" açıklamasını yapmış ve bu sözleri futbol kamuoyunda yankı bulmuştu.
Başkan Çebi'nin yaptığı bu açıklama göründüğü kadarıyla İngiliz medyasında karşılığını bulmuş durumda.