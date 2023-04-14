Bu arada Takvim'in haberine göre; teknik patron Şenol Güneş, yeni sezon öncesi hesaplarını İngiliz futbolcunun kadroda olmamasına göre yapıyor. Ancak; uygun bir maliyetle takımda yer alması durumunda Şenol Güneş'in de bu karara razı olacağı da gelen haberler arasında yer aldı.