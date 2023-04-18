Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanında oynadığı karşılaşmada ikinci yarı gidişatı değiştirmeleri için oyuna alınan Georges-Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka, saç baş yoldurdu.
Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Şenol Güneş biletlerini kesti
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kalan ve 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş'ta gözler gelecek sezona çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket edecek olan siyah-beyazlılar, deneyimli çalıştırıcının kadroda düşünmediği iki oyuncuyla yollarını ayırıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
İki futbolcu da takımı geri çekerken, yaptıkları hatalarla birlikte Trabzonspor'un etkili olmasının önünü açtı.
6 hafta boyunca maç kadrosunda olmayan N'Koudou, Trabzon'da kurtarıcı diye oyuna alınırken, performans olarak ortalarda görünmeyen Muleka'nın yarattığı hüsran hem saha içi hem de saha dışında büyük oldu.