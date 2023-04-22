Yeni sezon transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
Beşiktaş'a İtalyanlardan flaş öneri! Transfer...
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılara ise İtalyanlardan flaş bir Arjantinli oyuncu önerisi geldi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Takvim'in haberine göre; gelecek sezon kadrosunu yıldız bir orta sahayla güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a Udinese'nin Arjantinli orta sahası Roberto Pereyra teklif edildi. Menajerlerin Siyah-beyazlı kulüple temasa geçtiği ve 32 yaşındaki oyuncuyu sunduğu belirtildi.
2020 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. River Plate, Juventus ve Watford gibi takımların da formasını giyen Pereyra için şimdiye kadar 32 milyon euroluk bonservis bedeli ödendi.