Beşiktaş'ta 2 futbolcu, Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun korkusu! Galatasaray...
Süper Lig'de 3. sırada bulunan Beşiktaş, 31. hafta karşılaşmasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda sakatlığını atlayan Cenk Tosun'un zorlu maçta forma giymesi bekleniyor. Ancak Kartal'da, yıldız golcüyle ilgili korku da hakim. İşte nedeni... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.04.2023- 12:20
Ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sakatlığı bulunan Dele Alli, zorlu maçta takımdaki yerlerini alamayacak.
Sakatlığını atlatan Cenk Tosun ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak.