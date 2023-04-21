Beşiktaş'ta Cenk Tosun korkusu! Galatasaray...

Süper Lig'de 3. sırada bulunan Beşiktaş, 31. hafta karşılaşmasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda sakatlığını atlayan Cenk Tosun'un zorlu maçta forma giymesi bekleniyor. Ancak Kartal'da, yıldız golcüyle ilgili korku da hakim. İşte nedeni... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2023- 12:20