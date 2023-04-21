TRANSFER HABERİ: Beşiktaşlı yıldıza sürpriz talip! Geldiği gibi gidiyor

TRANSFER HABERİ: Beşiktaşlı yıldıza sürpriz talip! Geldiği gibi gidiyor

Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı o isme flaş bir talip çıktı. Kartal'da o yıldızla sezon sonunda yollar ayrılabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2023- 10:23