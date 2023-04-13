Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ilk isimlerden biri de Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Sloven yıldızdan vazgeçmiyor! İşte Kartal’ın Zajc planı
Beşiktaş, Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler ile sözleşme yenilemeyen yıldız isim için siyah-beyazlı ekip beklemeye geçti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.04.2023- 06:40
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ilk isimlerden biri de Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc.
Başarılı orta sahanın sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor. Yönetim, yıldız oyuncuya şu ana kadar resmi sözleşme teklif etmedi. Görüşmeler aracılar vasıtasıyla devam ederken, F.Bahçe cephesinden de resmi bir hamle gelmedi.