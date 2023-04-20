Beşiktaş'ın son haftalarda yükselişe geçen ismi Nathan Redmond'ın takımdaki geleceği merak ediliyor. Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan ve 1 yıllık sözleşme imzalanan 29 yaşındaki futbolcu, attığı ve attırdığı gollerle dikkat çekerken, teknik direktör Şenol Güneş de takımda kalmasını istemişti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Redmond anlaşmasında sürpriz gelişme!
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş bir süredir görüşme halinde olduğu Redmond ile sözleşme konusunda teklifini iletti. Oyuncunun kariyeri adına ise vereceği kararda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ın son haftalarda yükselişe geçen ismi Nathan Redmond'ın takımdaki geleceği merak ediliyor. Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan ve 1 yıllık sözleşme imzalanan 29 yaşındaki futbolcu, attığı ve attırdığı gollerle dikkat çekerken, teknik direktör Şenol Güneş de takımda kalmasını istemişti.
Bunun üzerine görüşmeler başladı ancak İngiliz futbolcunun karar vermesini zorlaştıran özel bir durumu var.
Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli yıldızın eşi Blaise hamile ve doğum zamanı yaklaşıyor. Haziranda ikinci çocukları dünyaya gelecek olan çift, hayatlarına nerede devam edeceklerine dair kararlarını aceleye getirmek istemiyor.