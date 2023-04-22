ÜMRANİYESPOR BEŞİKTAŞ CANLI VE ŞİFRESİZ | Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında futbolseverler, Ümraniyespor ile Beşiktaş karşılaşmasını izleyecek. Ligde 3. sırada olan siyah beyazlılar mutlak 3 puan için yarışırken takımın yıldız iki oyuncusu Ümraniyespor karşısında forma giyemeyecek. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşmada en çok merak edilen konular maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri oldu. Peki Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2023- 13:15