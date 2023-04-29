Derbiyi Ali Şansalan yönetecek? Bu tercihi nasıl buluyorsunuz? Yarınki maça aslında Atilla Karaoğlan'ın atanacağı ama son anda değiştirildiği söyleniyor. Böyle bir bilginiz var mı?
Ahmet Çakar'dan flaş Ali Şansalan sözleri!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, kritik derbi öncesi hakem Ali Şansalan ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)
"Ali Şansalan iniş ve çıkışları olan bir hakem. Oyuncuya tutumu son derece mesafesiz. Oyunculara sempatik davranayım, kibar olayım derken gereksiz şekilde ürkek ve kendine güvensiz bir izlenim bırakıyor.
Ayrıca baskı altında kalınca da zaman zaman kontrolü kaybedebiliyor. MHK'nin yerinde olsaydım asla Ali Şansalan'ı vermezdim.