Şenol Güneş'in gelişiyle müthiş bir form yakalayıp milli takıma yeniden seçilen hatta kaleyi devralan Mert Günok ikinci baharını yaşıyor.
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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda iç transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanırken, Mert Günok'la ilgili karar verildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.04.2023- 14:51
34 yaşındaki file bekçisi bu sezon ligde 17 maçta forma giydi. Deneyimli kaleci bu karşılaşmaların 11'inde 14 gol yerken 6 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in takıma dönmesiyle adeta yeniden doğan Mert Günok, performansıyla A milli takımın kalesine de tekrar adını yazdırdı.