BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Mert Günok kararı! Yeni sözleşme...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda iç transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanırken, Mert Günok'la ilgili karar verildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2023- 14:51