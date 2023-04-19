Wout Weghorst kararı verildi! Beşiktaş'a büyük müjde

Beşiktaş'un bu sezonki büyük transferlerinden biri olan Wout Weghorst devre arasında takımdan ayrılmıştı. Hollandalı futbolcu Beşiktaş'a tekrar dönebileceği ile haberler yayılırken siyah-beyazlı taraftarlara müjde geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2023- 14:27