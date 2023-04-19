Sezon başında Beşiktaş'a kiralık transfer olan Wout Weghorst performansıyla taraftarın gönlünde taht kurmuştu.
Wout Weghorst kararı verildi! Beşiktaş'a büyük müjde
Beşiktaş'un bu sezonki büyük transferlerinden biri olan Wout Weghorst devre arasında takımdan ayrılmıştı. Hollandalı futbolcu Beşiktaş'a tekrar dönebileceği ile haberler yayılırken siyah-beyazlı taraftarlara müjde geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.04.2023- 14:27
Hollandalı futbolcu devre arasında siyah-beyazlı ekiple kiralık sözleşmesini feshedip Manchester United'e transfer oldu.
Kırmızı Şeytanlar'da istediği performansı sergileyemeyen Hollandalı forvet için iddialar ortaya atıldı.