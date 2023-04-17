TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş veda! İşte yeni adresi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sezon sonunda flaş ayrılıklar yaşanması bekleniyor. Siyah beyazlılarda yaz transfer döneminde kadroya katılan o futbolcunun gelecek yıl takımda olmayacağı kaydedildi. İşte o isim ve transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)