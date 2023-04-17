Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta sezon sonunda flaş ayrılıklar yaşanması bekleniyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş veda! İşte yeni adresi
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sezon sonunda flaş ayrılıklar yaşanması bekleniyor. Siyah beyazlılarda yaz transfer döneminde kadroya katılan o futbolcunun gelecek yıl takımda olmayacağı kaydedildi. İşte o isim ve transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan siyah beyazlılar, bazı futbolculardan istediği verimi alamamıştı.