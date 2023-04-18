Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında berabere kalırken bazı isimlerin performansı tepki toplarken bunların başında Kevin NKoudou geldi.
Beşiktaş'ta şok N'Koudou sözleri! "Takımı sabote mi ediyor?"
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara almıştı. Siyah beyazlıların kritik puan kaybı sonrası eleştiri okları oyuna sonradan girip yokları oynayan Kevin N'Koudou'ya çevrildi. 28 yaşındaki futbolcunun kötü performansı sonrası şok ifadeler kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.04.2023- 09:43
Fotomaç'ta yer alan habere göre, oyuna yedek başlayıp sonradan giren tecrübeli kanat oyuncusu, resmen döküldü.
Pasları yerini bulmayan, mücadeleden uzak olan, ne hücuma ne savunmaya destek veren NKoudou için sosyal medyada eleştiriler yapıldı.