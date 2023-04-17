Beşiktaş'ta şok gelişme! Transfer için menajeriyle görüştüler

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı. Siyah beyazlılar lig yarışında hedefinin azalmasının ardından gözünü transfere çevirdi. Bu doğrultuda Kartal, uzun süredir orta saha arayışındaydı. Ancak Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği o futbolcu için sürpriz bir takımın devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2023- 12:36 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023- 12:39