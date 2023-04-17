Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Beşiktaş'ta şok gelişme! Transfer için menajeriyle görüştüler
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı. Siyah beyazlılar lig yarışında hedefinin azalmasının ardından gözünü transfere çevirdi. Bu doğrultuda Kartal, uzun süredir orta saha arayışındaydı. Ancak Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği o futbolcu için sürpriz bir takımın devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılarda yeni sezon planlamaları yapılmaya başlandı.
Yönetim, geçtiğimiz günlerde Olimpiakos ile yollarını ayıran James Rodriguez için nabız yoklamıştı.