Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremler sonrası vatandaşlara yardım organizasyonları devam ediyor. Beşiktaş, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2023- 14:00 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023- 14:00