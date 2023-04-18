Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'a transferde de kötü haber geldi.
Beşiktaş'a transfer şoku! Yeni takımına imzayı attı
Süper Lig'de Trabzonspor beraberliğiyle zirve yarışında yara alan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarına devam eden Kartal'a kötü haber geldi. Siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği o yıldız, yeni takımına imza attı. İşte ayrıntılar...(aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.04.2023- 15:26 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023- 15:32
Siyah beyazlıların transferi için yoğun uğraş verdiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Jacob Ondrejka'nın yeni takımı belli oldu.