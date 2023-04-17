İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen Ozan Tufan hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.
Ozan Tufan'dan transfer açıklaması! Beşiktaş...
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de ter döken Ozan Tufan, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Adı Beşiktaş ile anılan ve yeniden Türkiye'ye döneceği konuşulan milli futbolcu, transfer durumuna dair çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Milli futbolcu bu sezon sergilediği performansla yeniden yükselişe geçmişti.
28 yaşındaki orta sahanın iyi performansı sonrası adı Türk takımlarıyla anılmıştı.