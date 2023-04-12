BEŞİKTAŞ ATLETICO MADRID CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Atletico Madrid yardım maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ATLETICO MADRID CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Atletico Madrid yardım maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Park Stadyumu'nda anlamlı karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Beşiktaş, İspanya La Liga devi Atletico Madrid'i konuk edecek. İki ekip, Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraları sarmak adına karşılaşacak. Maçın tüm gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Atletico Madrid yardım maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2023- 18:44