Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku, bu akşam Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıktığı takdirde sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek ve 3 yıllığına Siyah-Beyazlılar'ın futbolcusu olacak.
Beşiktaş'a Arthur Masuaku müjdesi! Bonservisi...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Bir süredir bonservisi alınacak mı, kalan maçlarda görev alacak mı tartışmaları süren Arthur Masuaku konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıları sevindiren haber İngiliz ekibinden geldi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.04.2023- 11:44 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023- 12:28
Kartal'ın, 29 yaşındaki sol bek için İngiliz kulübüne ise 4 taksitle 2.2 milyon Euro ödemesi gerekecekti.
Fanatik'te yer alan haberde son bir hamle yapan Beşiktaş Yönetimi, Trabzonspor karşılaşması öncesinde West Ham United'dan bir miktar indirim istedi.