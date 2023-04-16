İstikrarlı grafiğiyle Beşiktaş'ın vazgeçilmez isimleri arasına giren Gedson Fernandes, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
Atletico Madrid Beşiktaş'ın yıldızının peşinde!
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sergilediği performansla göz dolduran Gedson Fernandes için sürpriz bir transfer iddiası ortaya çıktı. İspanyol devi Atletico Madrid, siyah-beyazlı takımın yıldızının peşine düştü. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.04.2023- 12:26
Hürriyet'in haberine göre; İspanyol devi Atletico Madrid'in scout ekibinin, teknik direktör Diego Simeone'nin talebi üzerine Portekizli orta saha oyuncusunu yakın takibe aldığı öğrenildi.