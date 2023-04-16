Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah beyazlılar zorlu deplasmandan galip gelerek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor.
TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst bombası patlıyor! Yeniden Türkiye'ye dönüyor
Sezon ortasında Beşiktaş ayrılan ve İngiliz devi Manchester United'a imza atan Wout Weghorst ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız golcünün transferine dair Ada basınından çarpıcı bir iddia geldi. Hollandalı forvetin yeniden Türkiye'ye dönebileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.04.2023- 15:22
Öte yandan transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin The Sun'dan derlediği habere göre, Siyah beyazlılar devre arasında Manchester United'e gönderdiği Wout Weghorst ile yeniden sözleşme imzalamak istiyor.