TRANSFER HABERİ: Wout Weghorst bombası patlıyor! Yeniden Türkiye'ye dönüyor

Sezon ortasında Beşiktaş ayrılan ve İngiliz devi Manchester United'a imza atan Wout Weghorst ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız golcünün transferine dair Ada basınından çarpıcı bir iddia geldi. Hollandalı forvetin yeniden Türkiye'ye dönebileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2023- 15:22